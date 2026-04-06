Альваро Арбелоа, главный тренер «Реала», поделился своими мыслями перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 6 апреля.

«"Бавария" демонстрирует впечатляющие результаты в текущем сезоне. Мы осознаем, что команда из Мюнхена выставит на поле высокий уровень игры. У нас с "Баварией" всегда были особые отношения. На стадионе "Бернабеу" нас ожидает еще один незабываемый вечер в Лиге чемпионов. Венсан Компани заслуживает всех похвал за свою выдающуюся работу в "Баварии", — отметил Альваро Арбелоа в интервью As.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Манчестер Сити" с общим счетом 5:1, а "Бавария" разгромила "Аталанту" с результатом 10:2.