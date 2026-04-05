В матче 1/4 финала Кубка Англии «Лидс» на выезде переиграл «Вест Хэм» — 2:2, 4:2 по пенальти.
Гости смогли выйти вперед в этой игре уже на 26-й минуте благодаря голу Ао Танаки. На 75-й же минуте Доминик Кальверт-Льюин с пенальти упрочил преимущество «Лидса».
На 90+3-й минуте Матеус Фернандеш смог отыграть один мяч, а три минуты спустя Аксель Дисаси перевел игру в дополнительное время, где ни одна из команд не смогла отличиться забитым голом.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лидса» — 4:2.
Результат матча
Вест ХэмЛондон2:2ЛидсЛидс
0:1 Ао Танака 26' 0:2 Доминик Калверт-Льюин 75' пен. 1:2 Матеуш Фернандеш 90+3' 2:2 Аксель Дисаси 90+6'
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс, Аксель Дисаси, Макс Килман, Сунгуту Магасса (Пабло 45'), Фредди Поттс (Tomas Soucek 45'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано, Адама Траоре, Джаррод Боуэн, Malick Diouf (Оливер Скарлз 105')
Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Джейден Богл (Жоэль Пироэ 105'), Паскаль Стрёйк, Джо Родон (Себастиан Борнау 52'), Антон Стах (Бренден Ааронсон 38'), Этан Ампаду, Яка Бийол, Лукас Нмеча (Вильфред Ньонто 69'), Ноа Окафор (Илия Груев 69'), Ао Танака (Доминик Калверт-Льюин 69')
Жёлтые карточки: Макс Килман 74', Кайл Уолкер-Питерс 105+2' — Лукас Нмеча 40', Этан Ампаду 47', Джейден Богл 90+1'
Таким образом, «Лидс» стал полуфиналистом Кубка Англии, а вот «Вест Хэм» завершил борьбу на турнире.