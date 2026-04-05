В матче 1/4 финала Кубка Англии «Лидс» на выезде переиграл «Вест Хэм» — 2:2, 4:2 по пенальти.

Гости смогли выйти вперед в этой игре уже на 26-й минуте благодаря голу Ао Танаки. На 75-й же минуте Доминик Кальверт-Льюин с пенальти упрочил преимущество «Лидса».

На 90+3-й минуте Матеус Фернандеш смог отыграть один мяч, а три минуты спустя Аксель Дисаси перевел игру в дополнительное время, где ни одна из команд не смогла отличиться забитым голом.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лидса» — 4:2.

Результат матча Вест Хэм Лондон 2:2 Лидс Лидс 0:1 Ао Танака 26' 0:2 Доминик Калверт-Льюин 75' пен. 1:2 Матеуш Фернандеш 90+3' 2:2 Аксель Дисаси 90+6' Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс, Аксель Дисаси, Макс Килман, Сунгуту Магасса ( Пабло 45' ), Фредди Поттс ( Tomas Soucek 45' ), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано, Адама Траоре, Джаррод Боуэн, Malick Diouf ( Оливер Скарлз 105' ) Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Джейден Богл ( Жоэль Пироэ 105' ), Паскаль Стрёйк, Джо Родон ( Себастиан Борнау 52' ), Антон Стах ( Бренден Ааронсон 38' ), Этан Ампаду, Яка Бийол, Лукас Нмеча ( Вильфред Ньонто 69' ), Ноа Окафор ( Илия Груев 69' ), Ао Танака ( Доминик Калверт-Льюин 69' ) Жёлтые карточки: Макс Килман 74', Кайл Уолкер-Питерс 105+2' — Лукас Нмеча 40', Этан Ампаду 47', Джейден Богл 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 8 9 Удары мимо 7 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 5 8 Офсайды 0 20 Фолы 10

Таким образом, «Лидс» стал полуфиналистом Кубка Англии, а вот «Вест Хэм» завершил борьбу на турнире.