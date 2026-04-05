Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

Михаил Галактионов

«Первый тайм мы контролировали.  Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты.  Мы старались вылетать в быстрые контратаки.  Старались второй тайм проводить так же, но "Спартак" усилил атаку, выпустив Угальде.  Он добавил сопернику атакующего потенциала.  У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат.

Ребят поблагодарили за самоотдачу.  Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов.  Будем двигаться вперед», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

«Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице.