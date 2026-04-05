Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но "Спартак" усилил атаку, выпустив Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат.

Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов. Будем двигаться вперед», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

«Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице.