«Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном» в матче 28-го тура Бундеслиги — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Джонатан Буркардт (66') и Арно Калимуэндо (69').
Якуб Каминьский на 70-й минуте сократил отставание в счете, а Алессио Кастро-Монтес на 83-й минуте
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт2:2КёльнКёльн
1:0 Жонатан Буркардт 66' 2:0 Арно Калимуэндо 69' 2:1 Якуб Каминьский 70' 2:2 Алессио Кастро-Монтес 83'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Орель Аменда, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Ансгар Кнауфф (Фарес Шаиби 56'), Хуго Ларссон (Эйе Скири 83'), Рицу Доан (Марио Гётце 67'), Эмиль Хойлунд, Жонатан Буркардт (Younes Ebnoutalib 82'), Арно Калимуэндо
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар, Рав Ван ден Берг, Себастьян Себулонсен, Саид эль Мала (Алессио Кастро-Монтес 83'), Якуб Каминьский, Денис Хусейнбашич (Isak Bergmann Johannesson 67'), Том Краус (Мариус Бюльтер 83'), Ян Тильман (Линтон Майна 75'), Рагнар Ахе (Джан-Лука Вальдшмидт 83')
Жёлтая карточка: Ансгар Кнауфф 22' (Айнтрахт Ф)
«Айнтрахт» с 39 очками остался на седьмой строчке Бундеслиги, «Кельн» (27) — пятнадцатый в таблице.