«Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» в матче 30-го тура Ла Лиги — 2:2.

Анте Будимир globallookpress.com

Валентен Розье вывел гостей вперед уже на четвертой минуте встречи, а на исходе первого тайма Тони Мартинес сравнял счет.

Во втором тайме Анте Будимир реализовал пенальти на 79-й минуте и уже гости повели, пока Лукас Бойе не реализовал 11-метровый в ворота «Осасуны» на 90-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 1:2 Осасуна Памплона 0:1 Валентен Розье 4' 1:1 Тони Мартинес 44' 1:2 Анте Будимир 80' пен. Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Юссеф Энрикес ( Карлос Аленья 46' ), Пабло Ибаньес ( Лукас Бое 82' ), Антонио Бланко, Хон Гуриди ( Абде Реббах 46' ), Тони Мартинес, Angel Perez, Ibrahim Diabate ( Андер Гевара 73' ) Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Аймар Орос ( Абель Бретонес 77' ), Рубен Гарсия ( Икер Муньос 77' ), Лукас Торро ( Рауль Гарсия 77' ), Хон Монкайола, Анте Будимир ( Хорхе Эррандо 86' ), Энрике Барха ( Виктор Муньос 60' ) Жёлтые карточки: Антонио Бланко 41' — Валентен Розье 16', Хон Монкайола 41', Флавиен Бойомо 87'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 9 Удары мимо 0 48 Владение мячом 52 7 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 6 Фолы 15

«Осасуна» набрала 39 баллов поднялась на 9-е место в Ла Лиге, «Алавес» с 32 очками остался 15-м в турнирной таблице.