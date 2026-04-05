«Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» в матче 30-го тура Ла Лиги — 2:2.
Валентен Розье вывел гостей вперед уже на четвертой минуте встречи, а на исходе первого тайма Тони Мартинес сравнял счет.
Во втором тайме Анте Будимир реализовал пенальти на 79-й минуте и уже гости повели, пока Лукас Бойе не реализовал 11-метровый в ворота «Осасуны» на 90-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория1:2ОсасунаПамплона
0:1 Валентен Розье 4' 1:1 Тони Мартинес 44' 1:2 Анте Будимир 80' пен.
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Юссеф Энрикес (Карлос Аленья 46'), Пабло Ибаньес (Лукас Бое 82'), Антонио Бланко, Хон Гуриди (Абде Реббах 46'), Тони Мартинес, Angel Perez, Ibrahim Diabate (Андер Гевара 73')
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Аймар Орос (Абель Бретонес 77'), Рубен Гарсия (Икер Муньос 77'), Лукас Торро (Рауль Гарсия 77'), Хон Монкайола, Анте Будимир (Хорхе Эррандо 86'), Энрике Барха (Виктор Муньос 60')
Жёлтые карточки: Антонио Бланко 41' — Валентен Розье 16', Хон Монкайола 41', Флавиен Бойомо 87'
«Осасуна» набрала 39 баллов поднялась на 9-е место в Ла Лиге, «Алавес» с 32 очками остался 15-м в турнирной таблице.