В товарищеском матче сборные Уэльса и Северной Ирландии не смогли определить сильнейшего — 1:1.
На точный удар Джейми Донли на 22-й минуте хозяева ответили голом Сорбы Томаса на 46-й минуте.
Результат матча
УэльсКардифф1:1Северная ИрландияБелфаст
0:1 Джейми Донли 23' 1:1 Сорба Томас 46'
Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Джо Родон, Бенджамин Кабанго (Dylan Lawlor 46'), Джей Дасилва, Дэвид Брукс, Гарри Уилсон, Льюис Каумас (Натан Бродхед 64'), Josh Sheehan, Joel Colwill (Даниэль Джеймс 46'), Сорба Томас (Этан Ампаду 71')
Северная Ирландия: Конор Азар (Каллум Маршалл 46'), Киарон Браун (Джейми Райд 64'), Оуэн Тоал, Трай Хам, Айзек Прайс (Чарль Пирс 46'), Джастин Девенни, Шей Чарльз (Джордж Сэвилл 46'), Терри Девлин (Пол Смит 80'), Джейми Донли (Броди Спенсер 64'), Patrick Kelly (Brad Lyons 64'), Ethan Galbraith (Том Ачесон 80')
Жёлтые карточки: Дэвид Брукс 39' — Ethan Galbraith 61'
Напомним, что обе команды проиграли свои стыковые матчи за место на ЧМ-2026 и не поедут на Мундиаль в США, Мексику и Канаду.