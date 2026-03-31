В товарищеском матче сборные Уэльса и Северной Ирландии не смогли определить сильнейшего — 1:1.

На точный удар Джейми Донли на 22-й минуте хозяева ответили голом Сорбы Томаса на 46-й минуте.

Результат матча

Уэльс Кардифф 1:1 Северная Ирландия Белфаст

0:1 Джейми Донли 23' 1:1 Сорба Томас 46'

Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Джо Родон, Бенджамин Кабанго ( Dylan Lawlor 46' ), Джей Дасилва, Дэвид Брукс, Гарри Уилсон, Льюис Каумас ( Натан Бродхед 64' ), Josh Sheehan, Joel Colwill ( Даниэль Джеймс 46' ), Сорба Томас ( Этан Ампаду 71' )

Северная Ирландия: Конор Азар ( Каллум Маршалл 46' ), Киарон Браун ( Джейми Райд 64' ), Оуэн Тоал, Трай Хам, Айзек Прайс ( Чарль Пирс 46' ), Джастин Девенни, Шей Чарльз ( Джордж Сэвилл 46' ), Терри Девлин ( Пол Смит 80' ), Джейми Донли ( Броди Спенсер 64' ), Patrick Kelly ( Brad Lyons 64' ), Ethan Galbraith ( Том Ачесон 80' )

Жёлтые карточки: Дэвид Брукс 39' — Ethan Galbraith 61'