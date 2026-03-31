В товарищеском матче в Испании сборная Украины победила команду Албании со счетом 1:0.
Победу команде Сергея Реброва принес точный удар Алексея Гуцуляка на 46-й минуте.
Результат матча
УкраинаКиев1:0АлбанияТирана
1:0 Алексей Гуцуляк 46'
Украина: Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля (Матвей Пономаренко 64'), Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко, Егор Ярмолюк (Александр Тымчик 64'), Руслан Малиновский (Александр Пихаленок 74'), Назар Волошин (Александр Зубков 74'), Алексей Гуцуляк, Роман Яремчук (Иван Калюжный 64')
Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Эльсеид Хюсай (Недим Байрами 59'), Юльян Шеху (Иван Балью 59'), Казим Лячи (Adrion Pajaziti 59'), Кристьян Аслани, Марио Митай, Мюрто Узуни, Армандо Броя (Stavros Pilios 46'), Арбер Ходжа (Анис Мехмети 46'), Bujar Pllana
Напомним, что обе команды проиграли в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2026 и не примут участие в Мундиале.