В товарищеском матче в Испании сборная Украины победила команду Албании со счетом 1:0.

сборная Украины globallookpress.com

Победу команде Сергея Реброва принес точный удар Алексея Гуцуляка на 46-й минуте.

Результат матча

УкраинаКиевУкраина1:0АлбанияАлбанияТирана
1:0 Алексей Гуцуляк 46'
Украина:  Дмитрий Ризнык,  Ефим Конопля (Матвей Пономаренко 64'),  Илья Забарный,  Эдуард Сарапий,  Богдан Михайличенко,  Николай Шапаренко,  Егор Ярмолюк (Александр Тымчик 64'),  Руслан Малиновский (Александр Пихаленок 74'),  Назар Волошин (Александр Зубков 74'),  Алексей Гуцуляк,  Роман Яремчук (Иван Калюжный 64')
Албания:  Томас Стракоша,  Берат Джимсити,  Эльсеид Хюсай (Недим Байрами 59'),  Юльян Шеху (Иван Балью 59'),  Казим Лячи (Adrion Pajaziti 59'),  Кристьян Аслани,  Марио Митай,  Мюрто Узуни,  Армандо Броя (Stavros Pilios 46'),  Арбер Ходжа (Анис Мехмети 46'),  Bujar Pllana

Напомним, что обе команды проиграли в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2026 и не примут участие в Мундиале.