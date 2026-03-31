Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил свои ожидания от предстоящего матча национальной команды против Мали.

«Футболистам нужно выходить на поле и стремиться к победе ради своих болельщиков. Когда нет сильного давления, важно играть с энтузиазмом. Я понимаю, что товарищеские матчи уже немного приелись игрокам, все ждут официальных игр. Не стоит ожидать чего-то грандиозного, но очень хочется, чтобы наши ребята получили удовольствие от игры», — отметил Семшов в интервью «СЭ».

Матч между сборными России и Мали состоится во вторник, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 по московскому времени.