Российский тренер Юрий Семин поделился своими мыслями о конкуренции между нападающими Александром Соболевым и Джоном Дураном в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Я бы не сказал, что сегодня один игрок должен постоянно проводить матчи. Есть ротация, определённое количество игр для каждого игрока. Думаю, будет ротация. Кроме голов, Соболеву нужно показывать другие качества: обводка, передачи. Наверное, по другим качествам превосходит другой игрок, поэтому Соболев не играет постоянно» — цитирует Семина «Чемпионат».

В текущем сезоне Александр Соболев сыграл 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи.