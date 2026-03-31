Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об изменениях в игре команды после зимнего трансферного окна.

Вендел
Вендел

«Не я выделяю, Вендел выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде.  Сейчас уже в меньшей степени.  С приходом Джон Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела.  Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», — цитирует Семака «РИА-Новости».

Бразилец Вендел выступает за «Зенит» с 2020-го года и четырежды становился чемпионом России.  Джон Джон перешел в клуб из Санкт-Петербурга в январе 2026-го года.