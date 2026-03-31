Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды против малийцев.

«Думаю, тренерский штаб даст возможность проявить себя другим игрокам. Состав сильно будет отличаться от того, что играл с Никарагуа. Насколько я понимаю, в расположении у Карпина два состава. С Мали будет важно дать ребятам сыграть по 90 минут, получить опыт игры за сборную в хорошем матче», — цитирует Самедова «Советский спорт».

Товарищеская встреча между Россией и Мали состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.