Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о потенциально возможном баллотировании на пост президента каталонского клуба.

«Буду ли я баллотироваться на пост президента "Барселоны"? Я уже три года в Кингс Лиге, мне это кажется вечностью. А ты спрашиваешь меня, что должно произойти через пять лет. Сегодня не могу дать тебе ответ. Учитывая, что "Андорра" принадлежит мне, не думаю, что могу баллотироваться на какой-либо пост. Потому что не могу владеть командой и быть президентом.

Многое должно измениться, чтобы я мог сделать что-то подобное. Когда приехал в "Андорру" в 2018 году, на пресс-конференции, будучи в пятом дивизионе, сказал, что услышим гимн Лиги чемпионов. Мы были в пятом дивизионе, а сейчас уже во втором. Передо мной стоит задача, которая почти невыполнима, да, но я буду за неё бороться», — заявил Пике в эфире YouTube-канала DJMario.

Напомним, что сейчас президентом «Барселоны» является Жоан Лапорта. Команда занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая на одно очко «Реал».