Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника московского «Динамо» Максима Осипенко. По мнению Орлова, футболист допускает слишком много ошибок в обороне.

Максим Осипенко globallookpress.com

«Осипенко вообще не игрок основного состава "Динамо". В сборную его тянет Карпин все время. Посчитайте и посмотрите, сколько из-за него пропускает "Динамо".

Он может забить, конечно. Но его основная задача — быть центральным защитником. Осипенко — что есть, что нет его. А вот где Глебов сейчас? Карпин же их обоих перевел из "Ростова", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В нынешнем сезоне Осипенко сыграл 23 матча и забил три мяча.

Напомним, 31 марта сборная России проведет товарищеский матч с Мали. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 мск.