Пресс-служба итальянского «Наполи» выступила с заявлением от лица клуба, объяснив позицию в отношении нападающего команды Ромелу Лукаку.

«"Наполи" может подтвердить, что Ромелу Лукаку не ответил на сегодняшний звонок с предложением вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть вопрос о применении соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок продолжать тренироваться с командой в течение неопределённого периода времени», — сказано в заявлении пресс-службы «Наполи».

Ранее сообщалось, что бельгийский форвард покинул расположение сборной и приступил к занятиям по индивидуальной программе вместе с личными тренером.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Нападающий пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной 14 августа.