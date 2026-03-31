«Манчестер Юнайтед» активно изучает возможность подписания 27-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса.

Жоао Гомес globallookpress.com

Бразильский футболист привлек внимание «красных дьяволов», и руководство клуба рассматривает его как потенциального усиления после ухода Каземиро. Об этом сообщает Caught Offside.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» не планирует начинать переговоры с «Вулверхэмптоном», поскольку ожидает, что клуб вылетит из Премьер-лиги в конце сезона. Это значительно упростит процесс переговоров и может снизить стоимость трансфера.

В текущем сезоне Жоао Гомес сыграл 35 матчей за «Вулверхэмптон», забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.