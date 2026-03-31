Футболист «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти.

«Анчелотти из тех, кто не смотрит только на одного футболиста. Он всегда говорит со всеми игроками, всегда хочет знать их мнение. Анчелотти для нас как отец. Он всегда хочет знать, где нам нравится играть, на какой позиции — это важно, чтобы команда чувствовала себя комфортно на поле», — цитирует Энрике Flashscore.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года.