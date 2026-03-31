Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин выразил надежду, что железнодорожникам удастся улучшить положение в РПЛ.

Сейчас московский клуб идет третьим в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

«Рестарт не такой уж и плохой. Да, упустили очки в тот момент, когда конкуренты, наоборот, их набрали. Ничья, поражение в чемпионате, а затем вылет из Кубка России — это больно. Наверное, поражение в Кубке выбило нас. Но в РПЛ в меньшинстве обыграли "Пари НН", с тульским "Арсеналом" была непростая игра на синтетике, потом ничья с "Ахматом", где начали не так, как хотели, но после 0:2 вернулись в игру, а в конце чуть‑чуть не хватило, чтобы дожать соперника. Да, крупное поражение в Казани, но и там было удаление, а в меньшинстве всё‑таки тяжело играть.

Уверен, что сейчас поля станут лучше. Да и последняя игра с "Акроном" показала, что ребята не сомневаются в том, что мы исправим ситуацию. Вся борьба впереди», — сказал Митрюшкин «Матч ТВ».

«Локомотив» в 23‑м туре РПЛ 5 апреля встретится в гостях с московским «Спартаком».