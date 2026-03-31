Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о последних результатах мерсисайдской команды.

Ибраима Конате globallookpress.com

«Мы привлекаем новых игроков, адаптируемся и стараемся понять друг друга. В какой-то момент, со временем, мы обязательно выиграем трофей. Добьёмся успеха, когда выиграем Премьер-лигу или Лигу чемпионов, люди забудут о наших неудачах», — приводит слова Конате ESPN.

В настоящий момент в АПЛ «Ливерпуль» с 49 зачетными баллами располагается только на пятой строчке в турнирной таблице. Также команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов.