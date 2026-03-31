Комментатор Дмитрий Губерниев надеется, что сборная России сможет как можно лучше подготовиться к товарищескому матчу с Мали. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Ранее сборная России в Краснодаре взяла верх над Никарагуа со счетом 3:1.

«Стоит ждать, что футболисты сборной России узнают о достоинствах своих соперников до начала матча, а не в перерыве, как это было в матче с Никарагуа. Я, как футбольный обозреватель, знал, что у никарагуанцев неплохая средняя линия и защита. Они были достаточно неплохи, было понятно, что они смогут сдерживать натиск россиян и огрызаться. Наши же футболисты узнали только в перерыве, как мы помним.

Думаю, с этим связано появление видео с ненормативной лексикой Карпина из раздевалки. Чтобы мы рассуждали не о взаимоотношениях тренера и игроков, которые до матча почему‑то отсутствовали, а в перерыве присутствовали, а обсуждали только мат. Надеюсь, тренерский штаб во главе с Карпиным без использования великого и могучего русского мата заранее, а не в перерыве, объяснит ребятам, что из себя представляет сборная Мали. Верю в Карпина и в сборную России по футболу», — сказал Губерниев «Матч ТВ».