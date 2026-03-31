Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо покинул свой пост, как сообщает Футбольная ассоциация Ганы (GFA) на своём сайте.

Отто Аддо globallookpress.com

«GFA расторгла контракт с главным тренером мужской сборной Ганы Отто Аддо, и решение вступает в силу с сегодняшнего дня», — отмечается в официальном заявлении.

Перед этим сборная Ганы потерпела поражения от Германии (1:2) и Австрии (1:5) в контрольных матчах. Однако под руководством Аддо команда успешно прошла квалификацию на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.