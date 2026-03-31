Аргентинский нападающий Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси в составе «Интер Майами».

«Несомненно, это впечатляет.  Думаю, с приездом Лео в МЛС все разделилось на "до" и "после".  Сейчас "Интер Майами" — самый дорогой клуб.  Не говоря уже о том, что это значит для болельщиков.  Каждый стадион, на котором он играет, переполнен, болельщики наслаждаются его игрой.

Месси дал МЛС толчок, необходимый для роста и утверждения среди других лиг», — приводит слова Агуэро Goal.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ».  До этого чемпион мира в составе сборной Аргентины на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».