Аргентинский нападающий Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси в составе «Интер Майами».

Серхио Агуэро globallookpress.com

«Несомненно, это впечатляет. Думаю, с приездом Лео в МЛС все разделилось на "до" и "после". Сейчас "Интер Майами" — самый дорогой клуб. Не говоря уже о том, что это значит для болельщиков. Каждый стадион, на котором он играет, переполнен, болельщики наслаждаются его игрой.

Месси дал МЛС толчок, необходимый для роста и утверждения среди других лиг», — приводит слова Агуэро Goal.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ». До этого чемпион мира в составе сборной Аргентины на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».