Петербургский «Зенит» готов отпустить вингера Луиса Энрике за 40 млн евро, сообщает портал UOL.

Луис Энрике globallookpress.com

Сейчас интерес к 25‑летнему футболисту сборной Бразилии проявляет «Фламенго». Но сам полузащитник не горит особым желанием возвращаться на родину и планирует попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«Зенит» готов вступить в переговоры с потенциальными покупателями после окончания сезона в РПЛ.

В этом сезоне Луис Энрике провёл в чемпионате России 20 матчей, забил в них 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.