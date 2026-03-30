Экс‑звезда «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл пессимистично смотрит на перспективы «шпор» в текущем сезоне и считает, что даже очередная смена главного тренера не спасёт команду от вылета в Чемпионшип.

Вчера, 29 марта, в отставку был отправлен очередной наставник «Тоттенхэма» в этом сезоне — Игор Тудор, проработавший с командой всего 44 дня. За 7 туров до конца АПЛ лондонцы занимают 17‑ю строчку и опережают зону вылета всего на одно очко.

«Все идет к Чемпионшипу. Я очень обеспокоен тем, что происходит в клубе. Не могу поверить, что клуб такой величины оказался в такой ситуации. После результата против "Ноттингем Форест" и поражения 0:3 "Тоттенхэм", по сути, стал главным претендентом на одно из трех мест в зоне вылета.

Посмотрите на тренеров, которые работали в "Тоттенхэме" в последние годы. Антонио Конте, Жозе Моуринью — это признанные победители. Что-нибудь изменилось? Не думаю, что новый тренер в "Тоттенхэме" что-то изменит. Игроки недостаточно хороши, и это не изменится с приходом нового тренера.

Я смотрю на команду, на отдельных игроков, которые, похоже, не способны вытащить клуб из ямы, в которой он оказался. Хватит ли у них сил на борьбу за сохранение в АПЛ? Смогут ли они засучить рукава? Не уверен, что у этих игроков достаточно сил, чтобы остановить развал.

Дело не в тренерах, дело в изменении культуры на высшем уровне клуба. Игроки должны взять на себя часть ответственности, но главными виновниками являются совет директоров и руководство клуба.

Они не вкладывали деньги в игроков. Они всегда покупают игроков на будущее, но "Тоттенхэму" нужны игроки для настоящего. В клубе полный бардак», — сказал Уоддл в интервью 10bet.