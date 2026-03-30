Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте летом может перебраться в итальянскую Серию А.

По данным издания La Gazzetta dello Sport, сейчас к нему присматривается туринский «Ювентус». Сразу два представителя клуба — генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини — были замечены на игре сборной Уругвая.

Это уже не первый интерес к Угарте со стороны «Ювентуса». «Старая синьора» хотела подписать его, когда он выступал за «Спортинг», но тогда опорник выбрал «ПСЖ».

Трансфер станет ещё более вероятным, если туринцев покинет Тён Копмейнерс. В этом сезоне в АПЛ Угарте провёл 21 матч и в последнее время потерял место в основе.