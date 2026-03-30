Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о своей текущей форме. Ранее нападающий покинул расположение национальной команды, чтобы сосредоточиться на индивидуальных тренировках.

«Правда в том, что в последние несколько недель я чувствовал себя физически неважно. Обследование в Бельгии показало воспаление и скопление жидкости в мышце-сгибателе бедра рядом с рубцовой тканью. Это уже вторая проблема, с которой я столкнулся с момента возвращения на поле в начале ноября. Решил пройти реабилитацию в Бельгии, чтобы иметь возможность помочь команде, когда это потребуется.

Мне нужно убедиться, что я на 100% готов. Нет ничего, чего бы хотел больше, чем играть и побеждать за свою команду, но сейчас мне нужно убедиться, что я на 100% готов, потому что в последнее время не был в форме. Этот год очень сложен, но в конце концов помогу "Наполи" и своей сборной достичь своих целей, когда смогу быть полезен. Это всё, чего я хочу», — цитирует бельгийского форварда сайт Джанлуки Ди Марцио.