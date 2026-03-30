Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о травме полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Восстановление Сперцяна нужно форсировать, но до разумного предела. Если "Краснодар" будет понимать, что он не готов и есть большая вероятность получить новую травму, то нужно будет прекращать.

Это не очень хорошая тенденция в современном футболе, когда и так перегруженные календари», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

Напомним, что Сперцян получил повреждение, находясь в расположении сборной Армении. Ранее сообщалось о сроках восстановления после травмы.