Испанская «Барселона», имеющая финансовые проблемы, придумала способ не платить за трансфер защитника Жоау Канселу.

Как сообщает влиятельное издание Marca, каталонский клуб просит 31‑летнего португальца расторгнуть контракт с саудовским «Аль‑Хилялем», чтобы подписать его в качестве свободного агента.

Сейчас Канселу оценивается на портале Transfermarkt в 9 млн евро, и у него ещё год контракта с «Аль‑Хилялем». Новая аренда португальца не представляется возможной, так как у него остался один год по контракту.

В «Барселону» португалец вернулся этой зимой: всего он провёл 12 матчей, забил один гол и отметился одним ассистом.