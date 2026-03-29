Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче против команды Мали.

Виктор Онопко globallookpress.com

«Скорее всего, Фомин не примет участия в игре с Мали. Ничего серьезного, но был сильный ушиб. Мали — очень серьезный соперник. В проведенных нами матчах, как отмечают некоторые специалисты, исходя из рейтингов, мы должны были забивать чуть ли не по 10 голов, но это не так», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Мали состоится 31 марта в Санкт‑Петербурге. До этого россияне победили Никарагуа со счетом 3:1.