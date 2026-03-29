Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин прокомментировал свой дебют в сборной и добавил, что мечтает провести игры против Франции и Германии.

«В сборной собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный — это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнёрами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.

Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне. Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке», — сказал Митрюшкин в интервью «Матч ТВ».

30‑летний Митрюшкин, который был в молодёжной сборной России основным голкипером и выигрывал юношеский ЧМ‑2013, дебютировал в главной команде в товарищеской игре против Никарагуа (3:1). Он появился на поле на 65‑й минуте, заменив Матвея Сафонова.