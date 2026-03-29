Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о постоянной критике в свой адрес.

«В "Реале" критиковали всех: Роналду, Ди Стефано. Не понимаю, почему я должен стать исключением? Испанцы — страстные люди. Для них болеть за "Реал" — это как религия», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito.

В текущем сезоне француз провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал шесть ассистов.

Напомним, что «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, уступая четыре балла «Барселоне».