Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о постоянной критике в свой адрес.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

«В "Реале" критиковали всех: Роналду, Ди Стефано.  Не понимаю, почему я должен стать исключением?  Испанцы — страстные люди.  Для них болеть за "Реал" — это как религия», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito.

В текущем сезоне француз провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал шесть ассистов.

Напомним, что «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, уступая четыре балла «Барселоне».