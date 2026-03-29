Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов выразил мнение, что основной задачей столичного клуба является победа над «Краснодаром» в финале Пути РПЛ Кубка России.

В таблице РПЛ динамовцы идут на девятой строчке с 30 баллами.

«У "Динамо" основная цель — выиграть Кубок. Без разницы, если они в чемпионате будут восьмыми или седьмыми. Бело‑голубые»могут играть в свободный футбол, можно наигрывать что‑то на следующий год, никто не думает о результате в чемпионате.

В Кубке нужно постараться выстрелить, дойти до финала и постараться выиграть. Основная цель для «Динамо» сейчас — обыграть «Краснодар» в Кубке«, — сказал Колыванов "Матч ТВ".