Французский журналист Франсуа Галлардо сообщил в соцсетях, что Юрген Клопп с предстоящего лета станет главным тренером мадридского «Реала».

По информации источника, решение о назначении было принято ещё в декабре, а контракт с немецким специалистом уже подписан.

При этом, по данным Галлардо, не имеет значения, выиграет ли нынешний наставник команды Альваро Арбелоа какие-либо трофеи до конца сезона.

Ранее СМИ отмечали интерес «Реала» к Клоппу, а также связывали будущее тренера с возможным переходом в мадридский «Атлетико».

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в 2024 году после девяти лет работы.