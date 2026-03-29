Экс‑звезда самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка считает, что руководству клуба не стоит убирать главного тренера Магомеда Адиева.

Андрей Каряка globallookpress.com

«С противоречивыми чувствами смотрю за самарским клубом. В Кубке России команда выбила "Локомотив", в чемпионате есть сложности, но в целом шансы остаться в РПЛ есть. Думаю, для "Крыльев" всё нормально должно закончиться. На данном этапе всё в руках команды.

Нужно дать доработать сезон Адиеву и не увольнять его, а потом уже делать выводы. Адиев сказал, что ездил в Казахстан общаться с друзьями. Хотя также читал информацию о том, что он говорил с местным клубом. Мне кажется, тренер в своём комментарии всё объяснил.

Слухи слухами, а футболисты должны выходить играть и доказывать свою состоятельность. Да, ребята привыкают к требованиям тренера, но такая работа, что иногда они меняются. Есть контракт, который нужно исполнять», — сказал Каряка «Матч ТВ».

Ранее в СМИ прошла информация, что Адиев договорился возглавить «Актобе», а вместо него самарцев будет тренировать Сергей Юран или Сергей Булатов, который сейчас является ассистентом.