Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о положении дел московской команды в текущем сезоне.

«Хорошо начали вторую часть сезона, хорошая атмосфера внутри, хорошо готовы физически, плюс победы дают уверенность и позитив.

В целом удовлетворительно, но последний матч с "Зенитом" (1:3) не удался нам. Когда вернемся из сборной в "Динамо", сделаем выводы, чемпионат и кубок — все впереди. Конечно, изменения есть, Ролан Александрович Гусев как главный тренер, плюс новый штаб, новые требования.

Конечно, все в команде на 100 процентов хотят выиграть кубок. Все все понимают, в чемпионате мы далеко от призовых мест, но есть кубок. Приложим максимум усилий для победы, надеюсь, что у нас все получится», — приводит слова Фомина ТАСС.

Напомним, что «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России.