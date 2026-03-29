В товарищеском матче сборная Беларуси в Ереване победила команду Армении со счетом 2:1.
Открыли счет в это игре гости благодаря голу Евгения Яблонского на 8-й минуте. Удвоили преимущество в счете белорусы на 72-й минуте усилиями Германа Барковского.
Хозяева смогли отыграть только один гол. На 88-й минуте отличился Вахан Бичакчян.
Результат матча
АрменияЕреван1:2БеларусьМинск
0:1 Евгений Яблонский 8' 1:1 Ваган Бичахчян 88' пен.
Армения: Хенри Авакян, Сергей Мурадян ( 77'), Георгий Арутюнян (Artur Askaryan 77'), Камо Оганесян (Гор Манвелян 64'), Наяир Тикнизян, Ваган Бичахчян, Грант-Леон Ранос (Finn Geragusyan 64'), Junior Bueno, Tigran Avanesyan (Karlen Hovhannisyan 64'), Karen Nalbandyan (Артур Серобян 46'), Narek Hovhannisyan
Беларусь: Павел Павлюченко, Захар Волков, Роман Бегунов, Юрий Ковалев (Глеб Шевченко 69'), Макс Эбон (Ruslan Lisakovich 63'), Евгений Яблонский (Александр Селява 69'), Валерий Громыко (Владислав Калинин 63'), Кирилл Печенин, Владислав Морозов (Герман Барковский 46'), Artem Shumanskiy, Pavel Zabelin (Ivan Tsikhamiraou 46')
Жёлтые карточки: Георгий Арутюнян 56', Сергей Мурадян 63', Ваган Бичахчян 89' — Валерий Громыко 26', Pavel Zabelin 40', Artem Shumanskiy 44', Герман Барковский 59', Karen Vardanyan 75', Павел Павлюченко 90'
Отметим, что Армения и Беларусь не смогли пробиться на ЧМ-2026.