Хавбек сборной Германии Флориан Вирц оценил победу над Швейцарией (4:3) в товарищеской встрече.

«Пропущенные голы меня не беспокоят, потому что у нас очень хорошая команда, сильная оборона и качественные опорные полузащитники перед ней. Чувствуется, что мы какое-то время не играли вместе — над этим точно нужно работать, потому что, скорее всего, все три пропущенных сегодня мяча можно было избежать.

Но в конце концов главное — выигрывать матчи. И если мы будем забивать на один гол больше соперника, этого тоже достаточно», — цитирует Вирца пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Вирц в матче со Швейцарией забил два мяча и сделал один ассист.

30 марта сборная Германии проведет контрольный матч с Ганой.