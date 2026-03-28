Главный тренер сборной Англии, Томас Тухель, объяснил, почему он не включил защитника мадридского «Реала», Трента Александер-Арнольда, в состав национальной команды.

«Я решил оставить тех игроков, которые отлично проявили себя на сборах в сентябре, октябре и ноябре. Им тоже нужна игровая практика. Понимаю, что исключение такого игрока, как Трент, из состава вызывает много обсуждений. Мы с ним действительно говорили об этом. Я постарался объяснить ситуацию, но ему просто нужно принять ее», — цитирует Тухеля The Telegraph.

27 марта сборная Англии провела товарищеский матч против Уругвая, который завершился ничьей 1:1.