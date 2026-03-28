Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах лишится бонуса в размере 23 млн евро, поскольку принял решение покинуть клуб до истечения контракта, рассчитанного до 2027 года. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, условие о выплате указанной суммы было прописано в соглашении, продлённом в апреле 2025 года. Бонус предусматривался в случае, если египтянин останется в команде до завершения сезона-2026/27.

Таким образом, досрочный уход позволит «Ливерпулю» сэкономить в общей сложности около 46,9 млн евро.

Салах объявил о своём решении покинуть клуб 24 марта. Форвард выступает за мерсисайдцев с 2017 года и за это время провёл 435 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 255 голов и 122 результативные передачи.