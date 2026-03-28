Футбольный инсайдер Фабрицио Романо назвал первого потенциального новичка мадридского «Реала» в предстоящем летнем трансферном окне и раскрыл детали сделки. По информации источника, им станет полузащитник «Комо» Нико Пас.

«Мадридский "Реал" полностью контролирует будущее Паса и рассматривает его как часть долгосрочного проекта клуба. Ожидается, что он станет первым приобретением "сливочных" летом», — написал Романо в X.

Сообщается, что у мадридцев есть опция выкупа собственного воспитанника, который отправился в Италию в 2024 году. Сумма отступных составит 9 млн евро этим летом и 10 млн евро следующим. Кроме того, в контракте прописан пункт, позволяющий «Реалу» получить 50% от суммы будущей перепродажи футболиста.