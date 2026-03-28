Нападающий «Страсбура» и сборной Аргентины Хоакин Паникелли получил серьёзную травму и больше не сыграет в этом сезоне, а также пропустит чемпионат мира 2026 года.

Хоакин Паникелли globallookpress.com

По результатам медицинского обследования у 23-летнего форварда диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В заявлении сборной Аргентины, опубликованном в соцсетях, игроку выразили поддержку и пожелали скорейшего восстановления.

Паникелли, который с 16 голами является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Франции, предстоит операция. Сроки восстановления оцениваются примерно в шесть-восемь месяцев.