Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал невызов звёздного форварда «Сантоса» Неймара в сборную Бразилии.

Португалец отметил, что сложно представить ситуацию, при которой Португалия не пригласит Криштиану Роналду или Аргентина — Лионеля Месси. По его мнению, Неймара просто обязаны вызывать в национальную команду.

«Это огромное неуважение к Неймару. Думаю, Карло Анчелотти допустил серьёзную ошибку», — cказал Моуринью One Football.

Напомним, что наставник бразильской сборной Карло Анчелотти решил не включать 34-летнего нападающего в состав на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.