«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен заполучить сразу двух футболистов «Ньюкасла».

По данным авторитетного издания TEAMtalk, речь идёт о центральном хавбеке Сандро Тонали и крайнем защитнике Валентино Ливраменто.

При этом, помимо денежной компенсации, «Ман Сити» намерен предложить несколько футболистов на выбор, которые могут быть интересны «Ньюкаслу». Это вратарь Джеймс Траффорд, защитники Рико Льюис, Исса Каборе и Джума Ба.

Известно, что «Ньюкасл» готов отпустить Тонали в другой клуб за € 115 млн. 23‑летний Ливраменто, который является кандидатом в сборную Англии, сейчас оценивается в 40 млн евро.