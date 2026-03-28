Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поднялся в топ-10 лучших футболистов по количеству матчей за сборную Германии.
В товарищеском матче со Швейцарией (3:4) 31-летний игрок провел свою 107-ю игру за национальную команду.
На девятой строчке рейтинга находится Юрген Клинсман, который сыграл 108 матчей. Восьмая позиция у Филиппа Лама (113 матчей), семь — у Тони Крооса (114 матчей).
Киммих дебютировал за сборную Германии в 2016 году. За это время он забил десять голов и сделал 27 результативных передач в 107 матчах.
30 марта сборная Германии сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.