Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поднялся в топ-10 лучших футболистов по количеству матчей за сборную Германии.

Йозуа Киммих globallookpress.com

В товарищеском матче со Швейцарией (3:4) 31-летний игрок провел свою 107-ю игру за национальную команду.

На девятой строчке рейтинга находится Юрген Клинсман, который сыграл 108 матчей.  Восьмая позиция у Филиппа Лама (113 матчей), семь — у Тони Крооса (114 матчей).

Киммих дебютировал за сборную Германии в 2016 году.  За это время он забил десять голов и сделал 27 результативных передач в 107 матчах.

30 марта сборная Германии сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.