Полузащитник сборной России Даниил Фомин не сможет принять участие в предстоящем товарищеском матче с Мали из-за травмы, полученной в игре с Никарагуа, завершившейся со счетом 3:1, пишет «СЭ».

Однако характер травмы позволяет надеяться на скорое возвращение футболиста в строй. Ожидается, что Фомин сможет выйти на поле в матче «Динамо» против «Оренбурга» в РПЛ, запланированном на 4 апреля.

В матче с Никарагуа Фомин вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут, не отметившись результативными действиями.

Игра между сборными России и Мали состоится во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.