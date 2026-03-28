Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Дэвид Бекхэм считает, что Майкл Каррик, который исполняет обязанности главного тренера манкунианцев до конца сезона, является идеальным кандидатом на то, чтобы и дальше тренировать клуб.

Майкл Каррик

«Мне всегда нравился Майкл как тренер.  В нём есть спокойствие.  На бровке поля он ведёт себя элегантно, будь то празднование гола или проявление разочарования.  Всё это важно для тренера.  Он знает игроков и то, как должен играть "Манчестер Юнайтед".  Как болельщик "Манчестер Юнайтед" я считаю, что это именно то, что нам было нужно», — цитирует Бекхэма centredevils со ссылкой на talkSPORT.

44‑летний Каррик много лет провёл в составе «МЮ» в качестве футболиста.  После увольнения Рубена Аморима он возглавил клуб в январе 2026 года и поднял его на третье место в таблице АПЛ.  Контракт Каррика заканчивается в конце сезона.