Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал продление контракта с нападающим Вадимом Шиловым.

globallookpress.com

«Поздравлять нужно не меня, а всех людей, которые причастны к воспитанию Вадима Шилова — в том числе, тренеров нашей академии.  Сегодня этот футболист заключает свой первый контракт, являясь игроком основного состава.  Это большой шаг для него.  Мне импонировало в наших переговорах со стороной игрока, что его представители сосредоточены на развитии этого футболиста.  Мы быстро нашли точки соприкосновения, никаких вопросов по контракту у нас не возникло.  Мы видим, что сторона игрока хочет, чтобы он рос и развивался как футболист, как спортсмен именно в нашей команде.  Мы все в этом заинтересованы, как и сам Вадим.

Прогресс Шилова в основной команде?  Прогресс очевиден — не только для меня, но и для специалистов и болельщиков.  Когда в прошлом году Вадик выходил на футбольное поле, он совершал результативные действия.  Мы с нетерпением ждем, когда он восстановится после травмы и снова присоединится к нам, чтобы показывать такой же яркий футбол, но уже на улучшенных условиях и с новым контрактом.

Что выделяет его среди других молодых игроков?  Я думаю, это спокойствие, которое не свойственно молодым футболистам, и смелость: он не боится никого и идет напролом.

Как проходит восстановление Вадима?  Восстановление идет по плану.  Я думаю, что к началу следующего сезона он будет тренироваться с основной командой и играть», — приводит слова Зырянова пресс‑служба «Зенита».

«Сине-бело-голубые» продлили контракт с Шиловым до 2031-го года.  В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 3 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.