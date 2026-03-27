Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал продление контракта с нападающим Вадимом Шиловым.

«Поздравлять нужно не меня, а всех людей, которые причастны к воспитанию Вадима Шилова — в том числе, тренеров нашей академии. Сегодня этот футболист заключает свой первый контракт, являясь игроком основного состава. Это большой шаг для него. Мне импонировало в наших переговорах со стороной игрока, что его представители сосредоточены на развитии этого футболиста. Мы быстро нашли точки соприкосновения, никаких вопросов по контракту у нас не возникло. Мы видим, что сторона игрока хочет, чтобы он рос и развивался как футболист, как спортсмен именно в нашей команде. Мы все в этом заинтересованы, как и сам Вадим.

Прогресс Шилова в основной команде? Прогресс очевиден — не только для меня, но и для специалистов и болельщиков. Когда в прошлом году Вадик выходил на футбольное поле, он совершал результативные действия. Мы с нетерпением ждем, когда он восстановится после травмы и снова присоединится к нам, чтобы показывать такой же яркий футбол, но уже на улучшенных условиях и с новым контрактом.

Что выделяет его среди других молодых игроков? Я думаю, это спокойствие, которое не свойственно молодым футболистам, и смелость: он не боится никого и идет напролом.

Как проходит восстановление Вадима? Восстановление идет по плану. Я думаю, что к началу следующего сезона он будет тренироваться с основной командой и играть», — приводит слова Зырянова пресс‑служба «Зенита».

«Сине-бело-голубые» продлили контракт с Шиловым до 2031-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 3 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.