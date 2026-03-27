В стыковом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Косово на выезде выиграла у команды Словакии со счетом 4:3.
В составе победителей забивали Велдин Ходжа, Фисник Асллани, Флоран Муслия и Крешник Хайрици.
За хозяев же смогли отличиться Мартин Вальент, Лукас Хараслин и Давид Стрелец.
Результат матча
СловакияБратислава3:4КосовоПриштина
1:0 Мартин Вальент 6' 1:1 Велдин Ходжа 21' 2:1 Лукаш Гараслин 45' 2:2 Фисник Аслани 47' 2:3 Флоран Муслия 60' 2:4 Крешник Хайризи 72' 3:4 Давид Стрелец 90+4'
Словакия: Мартин Дубравка, Мартин Вальент, Денис Вавро, Адам Оберт, Давид Ганцко, Матуш Беро (Самуэл Мраз 90'), Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш 83'), Давид Стрелец, Лукаш Гараслин (Любомир Тупта 83'), Лео Сауэр (Томаш Суслов 45')
Косово: Арьянет Мурич, Дион Галлапени, Альбиан Хайдари, Крешник Хайризи, Люмбард Деллова, Мергим Войвода, Флоран Муслия (Альбион Рахмани 90'), Эльвис Реджбечай, Велдин Ходжа (Линдон Эмерллаху 90'), Ведат Мурики (Флорент Хадергьонай 90'), Фисник Аслани (Baton Zabergja 73')
Жёлтые карточки: Денис Вавро 89', Мартин Вальент 90+5' — Крешник Хайризи 14', Люмбард Деллова 25', Велдин Ходжа 51'
Сборная Косово пробилась в финал квалификации ЧМ-2026, где сыграет против Турции.