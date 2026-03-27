В товарищеском матче против сборной Никарагуа капитаном сборной России станет голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Как сообщила пресс-служба национальной команды, именно Сафонов выведет сборную на поле с капитанской повязкой. Особый символизм в том, что игра пройдет в Краснодаре — городе, где вратарь начинал профессиональную карьеру.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и летом 2024 года перешёл в «ПСЖ», где быстро закрепился в статусе основного вратаря.

В прошлом сезоне Сафонов вместе с парижским клубом завоевал чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Товарищеский матч между Россией и Никарагуа начнется 27 марта в 19:30 мск.