Бывший капитан сборной России Александр Мостовой считает, что команда Валерия Карпина должна одержать лёгкую победу над Никарагуа в товарищеском матче.

«Как сборная России может не обыграть у себя дома команду на 150‑м месте в рейтинге? Ну вы что? Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели. Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7–8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное — без пафоса и всяких криков о рекордах», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Игра между сборными России и Никарагуа пройдёт сегодня, 27 марта, в Краснодаре в 19:30 (мск).