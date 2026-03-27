Знаменитый немецкий тренер Феликс Магат высказал своё мнение о голкипере Мануэле Нойере, празднующем своё 40‑летие. «Железный Феликс» тренировал его несколько сезонов в «Баварии».

«Что касается выступлений Мануэля, его значимости для "Баварии" и сборной Германии, а также его достижений, я ставлю его в один ряд с Месси и Криштиану Роналду на своей позиции.

Оглядываясь назад, скажу: эта цена — 30 млн евро, которые "Бавария" заплатила "Шальке", — была не просто выгодной — это был подарок! "Бавария" получила вратаря мирового класса на 15 лет.

Сегодня Мануэль в своей тогдашней лучшей форме стоил бы примерно 150 миллионов евро! К его 40‑летию я желаю ему всего наилучшего в принятии решения о будущем, которое сделает его счастливым. Я думаю, он должен сам решить, хочет ли продолжать играть в "Баварии" или нет.

Чтобы принять правильное решение, ему нужно ответить себе на вопросы: достаточно ли его тело ещё в форме и сохраняется ли у него мотивация? Со стороны я бы сказал, что у него ещё есть силы, чтобы продолжать. И мой совет — максимально использовать это как можно дольше, то есть пока не завершать карьеру», — сказал Магат в интервью Bild.

Нойер является воспитанником «Шальке». Летом 2011 года его купила «Бавария». В составе сборной Германии Мануэль провёл 124 матча и пропустил 118 мячей. Он до сих пор первый номер Бундестим.